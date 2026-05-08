藤原大祐が、新曲「100目惚れ」を5月20日(水)にリリースすることを発表した。「100目惚れ」は株式会社ドールによるブランドPR動画に採用された楽曲。動画には2021年からDoleのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛選手と岩井千怜選手が出演し、幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の「家族で頑張る」ストーリーになっている。岩井姉妹と同世代の藤原大祐が、大切な人を想う気持ちを書き下ろした「100目惚