気温が上がり始める初夏は、コーデも軽やか & 涼しげに仕上げたいところ。レイヤードコーデのインナーは、シャレ見えを狙えるタンクトップを持っておくと頼りになります。そこで今回注目したのは、おしゃれさんが【しまむら】で見つけたタンクトップ。素材やシルエットにこだわりを感じる一枚を持っておくと、着こなしがグッとこなれて見えるはず。 ラメ入り素材で上品に映えるタンク 【し