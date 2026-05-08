男性と付き合っていて、「なんだか扱いが雑になった気がする」という違和感を覚えたことはありませんか？実はそれ、気持ちが“冷めた”のではなく、“安心している”状態であることも。男性は本命相手には、安心ゆえに気の抜けた行動が出ることがあります。連絡が“少しラフ”になる男性は本命相手には、最初のような丁寧すぎるやり取りは徐々に減っていきます。絵文字や言葉がシンプルになったり、短くなることも。これは雑になっ