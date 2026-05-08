ヤンキースが若手有望株、スペンサー・ジョーンズ外野手（24）をメジャー初昇格させる予定と7日（日本時間8日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。この日、レンジャーズ戦で左翼手として先発出場したジェーソン・ドミンゲスが守備でフェンスに激突し、左肩を負傷。負傷者リスト（IL）入りする見通しとなった。代役として名前が挙がったのがジョーンズだ。2022年のMLBドラフト1巡目（全体25位）でヤンキースから指名