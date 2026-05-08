チャンピオンズリーグの決勝は、初制覇を目指すアーセナルと、連覇が懸かるパリ・サンジェルマンの対戦に決まった。どちらも世界屈指の実力派を揃えたタレント軍団だ。ただ、両チームを合わせたベストイレブンを組んだ際、アーセナル側から入るのは１人だけ――。アストン・ビラのレジェンドOB、ガブリエル・アグボンラホール氏はそう考えているようだ。39歳の元イングランド代表FWは、現地メディア『talkSPORT』の番組出演