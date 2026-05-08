パリSGの先発に入れるアーセナルの選手は１人だけ――元英代表がCL決勝を前に両軍混合ベスト11を発表。ライスやサカは“控え”
チャンピオンズリーグの決勝は、初制覇を目指すアーセナルと、連覇が懸かるパリ・サンジェルマンの対戦に決まった。
どちらも世界屈指の実力派を揃えたタレント軍団だ。ただ、両チームを合わせたベストイレブンを組んだ際、アーセナル側から入るのは１人だけ――。アストン・ビラのレジェンドOB、ガブリエル・アグボンラホール氏はそう考えているようだ。
39歳の元イングランド代表FWは、現地メディア『talkSPORT』の番組出演時に「PSGの先発メンバーに、アーセナルの選手はどれくらい入ると思う？」と問われ、守護神のダビド・ラヤのみだと答えた。
「PSGのゴールキーパー（マトベイ・サフォノフ）も悪くないが、ダビド・ラヤは素晴らしいシーズンを過ごしている。プレミアリーグのゴールデングローブ賞も獲っているしね。凄まじいセーブをいくつも見せ、バックラインからのビルドアップも素晴らしい。だから、そうだな、ゴールキーパーには彼を起用するよ」
フィールドプレーヤーは全員パリSGの選手で、アーセナルの看板選手であるデクラン・ライスとブカヨ・サカも“控え”だ。
同氏は「デクラン・ライスの大ファンだが、私はヴィティーニャ、（ジョアン・）ネベス、（ファビアン・）ルイスに注目している」と言い、フランス王者の中盤トリオを優先。右ウイングに関しても「（デジレ・）ドゥエの方がサカより優れた選手だと思う。サカも好きだけどね。彼にとって最高のシーズンとは言えない」と伝えた。
アグボンラホール氏のベストイレブン的には、パリSGが圧倒的に優勢だが...欧州最高峰の戦いは、一体どんな結果になるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パリSG＆アーセナル合同ベストイレブンのメンバーは？元イングランド代表らが選出！
どちらも世界屈指の実力派を揃えたタレント軍団だ。ただ、両チームを合わせたベストイレブンを組んだ際、アーセナル側から入るのは１人だけ――。アストン・ビラのレジェンドOB、ガブリエル・アグボンラホール氏はそう考えているようだ。
39歳の元イングランド代表FWは、現地メディア『talkSPORT』の番組出演時に「PSGの先発メンバーに、アーセナルの選手はどれくらい入ると思う？」と問われ、守護神のダビド・ラヤのみだと答えた。
フィールドプレーヤーは全員パリSGの選手で、アーセナルの看板選手であるデクラン・ライスとブカヨ・サカも“控え”だ。
同氏は「デクラン・ライスの大ファンだが、私はヴィティーニャ、（ジョアン・）ネベス、（ファビアン・）ルイスに注目している」と言い、フランス王者の中盤トリオを優先。右ウイングに関しても「（デジレ・）ドゥエの方がサカより優れた選手だと思う。サカも好きだけどね。彼にとって最高のシーズンとは言えない」と伝えた。
アグボンラホール氏のベストイレブン的には、パリSGが圧倒的に優勢だが...欧州最高峰の戦いは、一体どんな結果になるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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