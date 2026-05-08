パリSGとアーセナル（下）がCLの決勝で激突する。(C)Getty Images

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　チャンピオンズリーグの決勝は、初制覇を目指すアーセナルと、連覇が懸かるパリ・サンジェルマンの対戦に決まった。

　どちらも世界屈指の実力派を揃えたタレント軍団だ。ただ、両チームを合わせたベストイレブンを組んだ際、アーセナル側から入るのは１人だけ――。アストン・ビラのレジェンドOB、ガブリエル・アグボンラホール氏はそう考えているようだ。

　39歳の元イングランド代表FWは、現地メディア『talkSPORT』の番組出演時に「PSGの先発メンバーに、アーセナルの選手はどれくらい入ると思う？」と問われ、守護神のダビド・ラヤのみだと答えた。

「PSGのゴールキーパー（マトベイ・サフォノフ）も悪くないが、ダビド・ラヤは素晴らしいシーズンを過ごしている。プレミアリーグのゴールデングローブ賞も獲っているしね。凄まじいセーブをいくつも見せ、バックラインからのビルドアップも素晴らしい。だから、そうだな、ゴールキーパーには彼を起用するよ」
 
　フィールドプレーヤーは全員パリSGの選手で、アーセナルの看板選手であるデクラン・ライスとブカヨ・サカも“控え”だ。

　同氏は「デクラン・ライスの大ファンだが、私はヴィティーニャ、（ジョアン・）ネベス、（ファビアン・）ルイスに注目している」と言い、フランス王者の中盤トリオを優先。右ウイングに関しても「（デジレ・）ドゥエの方がサカより優れた選手だと思う。サカも好きだけどね。彼にとって最高のシーズンとは言えない」と伝えた。

　アグボンラホール氏のベストイレブン的には、パリSGが圧倒的に優勢だが...欧州最高峰の戦いは、一体どんな結果になるだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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