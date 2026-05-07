セガは7日、新作ゲーム『STRANGER THAN HEAVEN』の新情報を発表した。主要キャストの1人に名優・菅原文太さんが出演し、音声は宇梶剛士が担当すると発表した。あわせてゲームの場面カットが公開された。【画像】菅原文太さん、Adoがキャラ担当！『STRANGER THAN HEAVEN』場面カットそのほかの主要キャストは、城田優、ディーン・フジオカ、Snoop Dogg、穂志もえか、Tori Kelly、大塚明夫、西岡徳馬、藤原聡（Official髭男dism