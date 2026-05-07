名優・菅原文太さん、新作ゲーム出演で音声は宇梶剛士 遺族は了承で当時の映像・写真から「CGデザインを作成」
セガは7日、新作ゲーム『STRANGER THAN HEAVEN』の新情報を発表した。主要キャストの1人に名優・菅原文太さんが出演し、音声は宇梶剛士が担当すると発表した。あわせてゲームの場面カットが公開された。
【画像】菅原文太さん、Adoがキャラ担当！『STRANGER THAN HEAVEN』場面カット
そのほかの主要キャストは、城田優、ディーン・フジオカ、Snoop Dogg、穂志もえか、Tori Kelly、大塚明夫、西岡徳馬、藤原聡（Official髭男dism）、Cordell Broadus、Ado、が出演。
今は亡き名優・菅原さんが出演する理由について、セガは「ご遺族の皆様から正式なご了承をいただき、また『仁義なき戦い』など多数の菅原文太氏出演作品を製作してきた東映株式会社様よりご提供いただいた、当時の映像や写真などをもとに、クリエイターの手でCGデザインを作成。そして音声は、菅原氏と縁の深い俳優・宇梶剛士氏が担当しています」と説明した。
同作は、男たちの熱きバトルと人間ドラマを重厚に描くアクションアドベンチャーゲーム。1915年、サンフランシスコ。物語は一人の少年が真夜中の港町から怪しげな船に忍び込むところから始まる。少年の名は大東真（だいとう・まこと）。アメリカ人の父親と日本人の母親の間に産まれた少年。その見た目からアジア人として激しい迫害を受けていた大東は、両親を失い天涯孤独の身となったことをきっかけに、母親の故郷である日本に渡ることを決意する。アメリカには居場所がないとしても、日本には自分の居場所があるはずだ、と。持つものも持たず、身一つで乗り込んだ船での運命的とも言える出会いが、大東の生涯を大きく動かしていく。日本で大東を待つものとは。そして彼の長い長い旅路の果てに辿り着く場所とは…。
■商品概要
商品名： STRANGER THAN HEAVEN
対応機種 ： Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Xbox on PC / Xbox Cloud /PC（Steam）/ PlayStation5
発売日： 今冬発売予定
【画像】菅原文太さん、Adoがキャラ担当！『STRANGER THAN HEAVEN』場面カット
そのほかの主要キャストは、城田優、ディーン・フジオカ、Snoop Dogg、穂志もえか、Tori Kelly、大塚明夫、西岡徳馬、藤原聡（Official髭男dism）、Cordell Broadus、Ado、が出演。
同作は、男たちの熱きバトルと人間ドラマを重厚に描くアクションアドベンチャーゲーム。1915年、サンフランシスコ。物語は一人の少年が真夜中の港町から怪しげな船に忍び込むところから始まる。少年の名は大東真（だいとう・まこと）。アメリカ人の父親と日本人の母親の間に産まれた少年。その見た目からアジア人として激しい迫害を受けていた大東は、両親を失い天涯孤独の身となったことをきっかけに、母親の故郷である日本に渡ることを決意する。アメリカには居場所がないとしても、日本には自分の居場所があるはずだ、と。持つものも持たず、身一つで乗り込んだ船での運命的とも言える出会いが、大東の生涯を大きく動かしていく。日本で大東を待つものとは。そして彼の長い長い旅路の果てに辿り着く場所とは…。
■商品概要
商品名： STRANGER THAN HEAVEN
対応機種 ： Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Xbox on PC / Xbox Cloud /PC（Steam）/ PlayStation5
発売日： 今冬発売予定