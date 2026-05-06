■台風5号(ハグピート) 【画像】台風進路、GW・ゴールデンウィーク明け～13日の天気 2026年5月6日18時45分発表気象庁 6日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    カロリン諸島中心位置    北緯8度20分 (8.3度)東経147度00分 (147.0度)進行方向、速さ    西 ゆっくり中心気圧 &#160