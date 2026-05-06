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■台風5号(ハグピート)

【画像】台風進路、GW・ゴールデンウィーク明け～13日の天気

2026年5月6日18時45分発表　気象庁

6日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯8度20分 (8.3度)
東経147度00分 (147.0度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 280 km (150 NM)
西側 165 km (90 NM)

7日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯7度40分 (7.7度)
東経143度35分 (143.6度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    45 km (25 NM)

7日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度05分 (8.1度)
東経142度00分 (142.0度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

8日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度05分 (9.1度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)

9日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯10度05分 (10.1度)
東経135度20分 (135.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯10度55分 (10.9度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    320 km (175 NM)

11日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度10分 (12.2度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    400 km (215 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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