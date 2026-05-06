【台風情報】台風5号(ハグピート) このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速30メートル予想 GW・ゴールデンウィーク明け～13日の天気を画像で 気象庁
■台風5号(ハグピート)
【画像】台風進路、GW・ゴールデンウィーク明け～13日の天気
2026年5月6日18時45分発表 気象庁
6日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度20分 (8.3度)
東経147度00分 (147.0度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 東側 280 km (150 NM)
西側 165 km (90 NM)
7日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯7度40分 (7.7度)
東経143度35分 (143.6度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
7日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度05分 (8.1度)
東経142度00分 (142.0度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
8日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度05分 (9.1度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
9日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度05分 (10.1度)
東経135度20分 (135.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度55分 (10.9度)
東経132度20分 (132.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
11日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度10分 (12.2度)
東経129度20分 (129.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 400 km (215 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2644770?display=1