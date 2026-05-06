（ＪＲ静岡駅構内から松浦悠真 気象予報士佐藤優里 アナウンサー）（佐藤優里 アナウンサー）静岡駅直結の商業施設ＡＳＴＹ静岡にやってきました。こちらには様々な飲食店があって見て回るだけでもワクワクしますよね。（松浦悠真 気象予報士）そうなんですよ。ここに来るだけでお出かけ気分が味わえるようなバラエティ豊かなグルメもすれぞろいしてるんですよね。（佐藤優里 アナウンサー）6日でゴー