東⽅神起が⾃⾝3度⽬の⽇産スタジアムのステージに⽴った。東⽅神起は4⽉27⽇に⽇本デビュー21周年を迎える。その直前、20周年の締めくくりとして4⽉25・26⽇に⽇産スタジアムで「東⽅神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM 〜RED OCEAN〜」を開催。2⽇間で約13万⼈を動員した。東⽅神起が⽇産スタジアムに