a flood of circleが、明日5月7日に下北沢SHELTERでのライブハウス公演を緊急開催。さらに、これまでのキャリアを網羅したベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』を8月にリリースする。 （関連：Nikoん、現実に抗い“やるべきこと”を貫く決意a flood of circleとの熱い競演で沸かせた『新春 謝罪会見』） 本日5月6日に日本武道館でのワンマン公演を行った同バンド。翌日となる明日の下北沢SHELTER公演は20周年記念