TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているシンガーソングライターのNakamura Hakが、楽曲「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」に続く3曲目のエンディングテーマとして未発表曲「光り」が起用されることを発表した。デビューシングル表題曲「ただ美しい呪い」の起用から始まり、アニメ第3話と第5話では本日24時（5月6日0時）にデジタル配信スタートとなる「夜に浮かぶ」が2曲目のエンディングテーマと