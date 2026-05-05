時代劇の世界観を楽しめる老舗テーマパークが、この春ついにリニューアル！ 文化を「観る」場所から、自ら物語へ「入り込む」体験型施設へと進化。大人も夢中になれる、新たな魅力をご紹介します。京都・太秦で愛されてきた時代劇の聖地が、誕生周年を機に「太秦映画村」として、この春ドラマティックに刷新。コンセプトは“江戸時代の京へ、迷い込む”。本物の時代劇のセットが並ぶ村全体を舞台に、リアルタイムで物語が動く没入