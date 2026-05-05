R-18コンテンツから美食まで。“太秦映画村”が、物語に迷い込む体験型パークにこの春リニューアル！

時代劇の世界観を楽しめる老舗テーマパークが、この春ついにリニューアル！ 文化を「観る」場所から、自ら物語へ「入り込む」体験型施設へと進化。大人も夢中になれる、新たな魅力をご紹介します。

京都・太秦で愛されてきた時代劇の聖地が、誕生周年を機に「太秦映画村」として、この春ドラマティックに刷新。コンセプトは“江戸時代の京へ、迷い込む”。本物の時代劇のセットが並ぶ村全体を舞台に、リアルタイムで物語が動く没入型ライブショーや文化体験、参加型イベント、個性豊かなグルメまで、全身で楽しめる体験型パークへと進化！ 注目は17時からのナイトタイム。R-18コンテンツなど、大人の好奇心を刺激する夜のアクティビティも要チェック。映画村役者陣が見せる熱気とリアリティに触れながら、時空を超えて江戸の空気に浸る、非日常なひととき。京都旅の新たな目的地に加えてみては？

見どころ1｜入り込む！

村全体を舞台にリアルタイムでドラマが展開。目撃者として体験する、新ライブショー

プロの役者たちが魅せる華麗な殺陣は必見！

新たな目玉は、村全体を舞台に物語が展開する「360°リアルタイムドラマ」。施設内を楽しみながら、忍者や町娘など、村内で遭遇する“江戸の人々”の日常を見たり、会話を聞いたりしているうちに、いつしか大殺陣が繰り広げられる事件の目撃者へと誘われてゆく――という壮大な仕掛け。季節ごとに内容が変わる予定で、春の演目は「花嫁道中 桜の宴」。プロの役者たちが魅せる、新感覚の没入型エンタメに身を委ねて楽しんで。

見どころ2｜体験する！

大人だけが入れるR-18の特別空間も。江戸文化に浸れる、参加型イベントが多数！

リニューアルを機に始まるナイト営業の注目は、18歳未満入場不可の大人限定コンテンツ。威勢のいい声が飛ぶ賭博場に交ざる「丁半博打」や、美術スタッフが再現する精巧なセットでの拷問を間近で見る「大人しか入れない拷問屋敷」で、江戸のディープな文化を体感できる。演じるのはもちろん映画村俳優陣。ミステリアスかつコミカルな演出で、刺激的な夜になること間違いなし！

見どころ3｜学ぶ！

本物の衣装や小道具、セットが目の前に。歴史を観て、撮って、体感できる特別展示

撮影所創設100周年を記念した展示「太秦時代劇100年」が開催中。実際の衣装や美術品などがずらりと並ぶ保管倉庫さながらの展示や、俳優・監督などのインタビュー映像、美術スタッフが制作した殿様の部屋でのフォトスポットなど、見どころ満載。なにわ男子の長尾謙杜さんがナビゲーターを務める音声ガイドも。時代劇の歴史と制作の裏側に触れられる骨太の展示をお見逃しなく。

見どころ4｜味わう

散策の合間に、京都らしい食文化を。多彩なフード&ドリンクを堪能

正面口からほど近いグルメエリアは、“京の食”をテーマに老舗から新進気鋭の名店まで、和の味覚がずらりと立ち並ぶ。しっかりお腹を満たせるごはんものから、おしゃれな和スイーツ、京都産のクラフトビールまで、昼も夜も楽しめる個性豊かな味わいが揃っている。店内でのんびりするもよし、江戸の街を散策しながら食べ歩くもよし。お気に入りの一品がきっと見つかるはず。

Data

太秦映画村

京都府京都市右京区太秦東蜂岡町10 TEL. 0570-064349 10:00〜21:00 火曜休（4月、11月、祝日は営業） 大人1DAY \2,800、ナイトタイム \2,000ほか 団体料金あり（25名〜） 詳細はHPで確認を。