今こそガラクタの希望を高々と掲げよう。独立独歩のDIY系シンガーソングライター大柴広己のデビュー20周年を飾るニューアルバムは『JUNK HOPE』。弾き語りやバンドのライブ活動、ボカロP、楽曲提供、アーティストプロデュース、音楽ゼミ主宰、フェス主催など八面六臂の活動を続ける彼が、20年目に刻む新たな始まりの1枚だ。“よりパーソナルに、ミニマルに”をテーマに作り上げた自伝的内容を多く含む楽曲について、思いの丈をたっ