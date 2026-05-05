9人組グループ・Snow Manの最新シングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、5月5日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」の1位に初登場。2020年10月19日付の「KISSIN’ MY LIPS／Stories」【※1】から12作連続、通算12作目の1位を獲得した。【動画】Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」MV初週売上は2026年度最高の90.7万枚【※2】【※3】。前作「SERIOUS」（初週売上88.3万枚、2025年8