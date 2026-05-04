明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆いろいろな事に不満を抱いてしまいがち。でも今は思い切った行動をとるのは控えたいもの。何事も現状維持を心がけるのが正解です。B型の運勢……★★★★☆今日は気力体力ともに充実している一日。スポーツを始めるのに適しています。スポーツクラブへ行くと、よきアドバイザーに恵まれるかも。O型の運勢