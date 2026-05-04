ブラックバーン大橋祐紀が「ジュニア・ローヴァーズ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤー」イングランド2部ブラックバーン・ローヴァーズに所属するFW大橋祐紀は、2025-26シーズンの活躍が認められ、ジュニア会員が選ぶ「ジュニア・ローヴァーズ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤー」に選出された。クラブ公式サイトが伝えている。現地時間5月3日、2年連続のチーム得点王に輝いた日本人ストライカーへ、若きサポーターたちから大きな支持