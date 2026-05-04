今はトイレトレーニングを焦らない家庭も多いですよね。しかし、義母は何かと口を出してくることも……。今回は、そんな義母も、味方になってくれない夫も撃退した人のエピソードをご紹介します。早くオムツを外しなさい「娘がまだ1歳になったばかりなのに、義母が『早くオムツを外しなさい』としつこくて。昔と違って、今はトイレトレーニングを急がなくてもいいのだと説明してもまったく聞かず。それを聞いていた夫は『お前が面