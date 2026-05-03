4日（月）は、太平洋側を中心に天気が回復に向かいます。ただ、朝までは東海や関東を中心に雨となり、東海では激しく降る所もあるでしょう。北陸や北日本は、日中も雨が降ったりやんだりとなりそうです。北海道は、オホーツク海側を中心に湿った雪が降り、積雪となる所もある見込みです。車の運転などに注意が必要です。全国的に風が強く、特に北陸や北日本では非常に強い風の吹く所もあるでしょう。日中の気温は、日本海側や北日