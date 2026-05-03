誰に合わせることもなく、心ゆくまで好きなことに没頭できる時間。そんな究極の自由を味わえるのがひとり旅の魅力です。いま、マニアックな趣味を深掘りする旅活（たびかつ）を楽しむ4名に、初心者がまずは行くべきスポットを教えてもらいました。思う存分好奇心を満たす旅へ出かけてみませんか？鉄活｜穴場ローカル線で、駅弁と絶景を堪能教えてくれた人やすこーん漫画家、文筆家。駅弁、駅そば、お酒、温泉を楽しむ鉄道ひとり旅