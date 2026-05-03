ひとり旅は偏愛♡がキーワード！ 好奇心を解放する、超私的な旅活ガイド

誰に合わせることもなく、心ゆくまで好きなことに没頭できる時間。そんな究極の自由を味わえるのがひとり旅の魅力です。いま、マニアックな趣味を深掘りする旅活（たびかつ）を楽しむ4名に、初心者がまずは行くべきスポットを教えてもらいました。思う存分好奇心を満たす旅へ出かけてみませんか？

鉄活｜穴場ローカル線で、駅弁と絶景を堪能

教えてくれた人

やすこーん

漫画家、文筆家。駅弁、駅そば、お酒、温泉を楽しむ鉄道ひとり旅が好き。食べた駅弁の数は2600個以上。近著に『ひとりで楽しむ鉄道旅 駅弁めぐり篇』（玄光社）、『イラストで読む！鉄道知識と旅の基本 鉄道イロハ 』（イカロス出版）。『旅行読売』で『猫に駅弁』を連載中。

1. 【福島県】只見線×只見線わっぱ

「只見（ただみ）線は福島県の会津若松駅から新潟県の小出駅までを結ぶ、約135kmの長い路線。しかし景色が見事なので、飽きることがありません。たくさんのダムを渡りながら見える四季折々の絶景を、会津若松駅の駅弁『只見線わっぱ』とともに味わってほしいです」

2. 【北海道】根室本線（花咲線）×氏家かきめし

「海沿いを走る花咲線は、日本最東端のローカル線。海のすぐ近くを通るだけでなく、別寒辺牛湿原の中を走り抜けるので、日常では見られない景色が楽しめます。途中の厚岸駅前で買える『氏家かきめし』は絶品です」

3. 【徳島県】藍よしのがわトロッコ×徳島うまいんじょ弁当

「『藍よしのがわトロッコ』は、窓がないトロッコ車両で風を直に感じられる観光列車。2026年3月から、この車内でのみ予約販売する『徳島うまいんじょ弁当』をわたしがプロデュースしました。吉野川沿いの美しい景色と、徳島の名物が詰まった駅弁をぜひ堪能してください」

墳活｜じわじわ人気を集める、古墳ウォッチ

教えてくれた人

まりこふん

シンガーソングライター、「古墳にコーフン協会」会長。今まで巡った古墳は3000基以上。音楽活動の合間に仁徳陵に行ったのがきっかけで古墳を巡るように。はとバス主催の古墳バスツアーを10年以上にわたり毎年度開催。毎月第1土曜日11時〜狛江FM「古墳にコーフンラジオ」放送中。

1. 【埼玉県】さきたま古墳群

「関東近郊の方にはとてもアクセスしやすく、登れたり、中に入れたりといろいろな古墳がみられて初心者の方にもおすすめです。2024年にリニューアルしたばかりの博物館にある、国宝『金錯銘鉄剣（きんさくめいてっけん）』は必見！

それから公園内の〈行田市はにわの館〉でできる埴輪（はにわ）づくり体験も楽しいです。指導員のもとで粘土からオリジナルの埴輪をつくり、焼成を経て約1ヶ月後、配送してくれる有料サービスも」

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さきたま古墳群

埼玉県行田市埼玉4834 公式サイト

2. 【宮崎県】西都原古墳群

「古墳がのびのびとして幸せそうにしているさまを見て、こちらも幸せを感じる…そんなところです。あまりの広さにレンタサイクルは必須。〈さきたま古墳群〉もそうですが、電線を地下に通しているので、古代からの美しい景観が保たれています。間違いなく日本が世界に誇れる古墳群です。

宮内庁管轄の古墳が2つあり、毎年11月の『西都古墳まつり』で年に一度だけ特別公開されるというのも、ほかではまずない。博物館のストーリー性あふれる展示もすごく面白いのでぜひ」

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西都原古墳群

宮崎県西都市三宅4941−1 公式サイト

3. 【大阪府】仁徳天皇陵古墳（大仙陵古墳）

「仁徳天皇陵」は国内最大だけあって、地上からだと形が全然わかりません。しかし世界文化遺産に登録されたのをきっかけに、2025年から念願の気球ツアーが実現しました！ まずは歩いてみて大きさを実感してから、最後に気球に乗って全景を見てみてほしいです。

ただし天候によって運行中止となるときも多々あるので、そんなときのプランBは堺市役所の展望ロビー21階。 気球ほどは見えないけど、全体が見られる穴場スポットです」

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おおさか堺バルーン

堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内。要予約。公式サイト

化活｜ひとりだからこそ没頭できる、世界観あふれるお化け屋敷

教えてくれた人

Coco

ホラークリエイター。お化け屋敷などホラー作品の制作から、お化け役の実演、怪談書籍やオカルト記事の執筆までさまざまなホラーコンテンツを手がける。今までに訪れた心霊スポットの数は600ヶ所以上。妖怪などの民間伝承にも造詣が深く境港妖怪検定を所有。

1. 【熊本県】ホラータワー 廃校への招待状

「廃校を舞台に、少女が大切にしていたぬいぐるみを探すというミッション形式のお化け屋敷。教室、理科室、トイレなど学校ならではの空間演出が続き、思わず息をのむほどのリアルな雰囲気。

そしてなにより恐ろしいのが…『本物が出る』と言われている点です。実際に遊園地の公式サイトでも心霊スポットと紹介されている、異色のアトラクションなのです。ほかにも〈グリーンランド〉のホラーコンテンツには子ども向けから、サウンド型、ライド型、シアター型まで揃っており、日本屈指の充実度」

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「ホラータワー 廃校への招待状」

熊本県荒尾市緑ヶ丘〈グリーンランド〉内。入園料2,000円＋回数券（120円）4枚。フリーパスもあり。営業時間は日によって異なるため、公式サイトを要確認。公式サイト

2. 【鳥取県】鬼太郎妖怪倉庫

通称「鬼太郎駅」と呼ばれるJR境港駅を降りてすぐ、フェリーターミナルの2階に位置する「鬼太郎妖怪倉庫」。古い倉庫をそのまま活用した、情緒あふれる妖怪アトラクションだ。

「ゲゲゲの鬼太郎の作者・水木しげる先生の故郷であり、妖怪の町としても知られる境港にあるお化け屋敷。迷路のような空間を進むと、鬼太郎たちの住む不思議な妖怪の世界へ迷い込みます。入場時にもらったお札に、道中に点在する金運や仕事運などのスタンプを選んで押していくことで、自分だけの“開運札”が完成する体験も魅力のひとつ。

かわいらしい妖怪ばかりで、子ども向けと思って油断していると、大人でもびっくりする怖い演出が…」

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鬼太郎妖怪倉庫

鳥取県境港市大正町215番地 みなとさかい交流館2階 入場料700円 公式サイト

3. 【愛知県】台場怪奇学校 名古屋校

ホラープランナー・齊藤ゾンビが手がけた東京「台場怪奇学校」の分校として誕生。ストーリーは名古屋校オリジナル。看板には「アジア最恐」の文字が…。レゴランド・ジャパンに隣接した商業施設〈メイカーズピア〉内にある。

「レゴランド近くにある〈台場怪奇学校 名古屋校〉は、自分に合った恐怖度を選べるのが特徴。初心者の人でも気軽に楽しめる一方で、タイミングが合えば“最恐モード”という本格的な恐怖に出合えることも。

学校を舞台に、細部まで作り込まれた造形や、計算された演出が没入感を高め、まるで物語の中に入り込んだような感覚に…。怖さも楽しさも、自分の好みで味わえる新感覚のホラースポットです」

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「台場怪奇学校 名古屋校」

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目7-1〈メイカーズピア〉内。土日祝 11時〜17時45分のみ営業。入場料900円。公式サイト

温活｜植物園でリフレッシュ＆パワーチャージ

教えてくれた人

宮内元子

〈神戸市立森林植物園〉勤務。「いつか温室に住みたい」という夢を幼少期から抱き、〈渋谷区ふれあい植物センター〉園長、〈水戸市植物公園〉を経て現職。「心の中の植物園」というアカウント名で、全国の植物にまつわる情報を発信する。

1. 【福岡県】福岡市植物園

「建築を巡る旅として、温室観賞はいかがでしょうか？ 〈福岡市植物園〉には建築家、瀧光夫（たき・みつお）が設計した温室があり、建築と自然が混じり合う迷宮のような空間です。温室って2階建てになっていて、熱帯植物を見下ろすこともできます。突如現れる秘密の庭のような、驚きの空間です。ぜひ非日常の体験を」

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福岡市植物園

福岡市中央区小笹5丁目1番1号 9時〜17時（最終入園〜16時30分） 月曜（祝日の場合は翌日）、年始年末休 公式サイト

2. 【静岡県】伊豆シャボテン動物公園

「いちご狩り？ それとも、ぶどう狩り？ いいえ、時代はサボテン狩り！

朴訥（ぼくとつ）としたカピパラを横目に、巨大サボテンたちを満喫したあとは、ぜひ『シャボテン狩り工房』へ。サイズもデザインもさまざまな100種類以上のサボテンと多肉植物から、好みの品種と鉢を選んで寄せ植えをつくり、持ち帰ることができます」

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伊豆シャボテン動物公園

静岡県伊東市富戸1317-13 9時30分〜17時（最終受付 16時30分、季節により変動あり） 無休 公式サイト

3. 【東京都】新宿御苑

「旅程というものはついつい詰め込みがちですが、新宿の真ん中で肩の力を抜き、空を眺める余白の時間をつくれるのが〈新宿御苑〉。広大な芝生広場は、まるでニューヨークのセントラルパークのよう。園内には推定100年の樹齢の巨木も。日々の喧騒を忘れてください」

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新宿御苑

東京都新宿区内藤町11 公式サイト