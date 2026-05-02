「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）

異次元の領域に足を踏み入れた。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が初回に先制適時打、八回にはリーグ単独トップとなる８号ソロを放った。３試合連続猛打賞を含む４安打を記録し、打率は大台を突破する・４０５とした。中軸が９安打を放つなどチームは１６安打７得点の猛攻で土曜日不敗の５勝１分け。貯金を今季最多タイの８に戻し、首位の座を守った。

すさまじい轟（ごう）音とともに放たれた白球が、黄色く染まった右翼席へあっという間に着弾した。大歓声の中、佐藤輝は表情を変えず、悠々とダイヤモンドを一周。「しっかり真っすぐをはじき返せたので、よかったです」と納得の一振りだった。

豪快な一発が飛び出したのは、５点リードの八回だ。ルシアーノの直球を完璧に捉えると、打球は右翼席へリーグ単独トップとなる８号ソロ。球場のスコアボードには打球速度１８７キロが表示され、スタンドが沸いた。

驚愕（きょうがく）の打球速度をたたき出したが「しっかり当たれば出るかなと思います」と冷静に振り返った。数字が上がれば、ヒットにも直結する打球速度は、常に意識していたが、昨年７月に衝撃を受けていた。

メジャーの球宴前日に行われるホームランダービー。今年３月のＷＢＣドミニカ共和国代表でも活躍した、パイレーツのオニール・クルーズが１８０キロ台後半の柵越えを連発。メジャー通の佐藤輝も、その様子は映像で目撃していた。

海の向こうで豪快なスイングを見せていたのは、同学年で同じ左打者。「すごいなってだけです」と、そのときは驚くことしかできず「体が違う。あんだけ手足が長いんだから」と、どこかうらやましそうに話していた。ただ、虎の４番も負けていない。鍛えあげられた筋骨隆々のボディーが物語っている。

大暴れだった。初回は２死三塁の好機で左翼線へ先制の適時二塁打。五回に中前打を放つと、七回には右中間への二塁打で３試合連続となる今季７度目の猛打賞を記録した。

トドメの一発で今季３度目の４安打となり打率は・４０５に到達。シーズン２２１安打の日本記録ペースと勢いが止まらない。「割と状態はいい」と手応えを感じているが「まだ先は長いんでね。しっかり準備して、あまり気にせずいきたい」と足元を見つめた。

週末にも強い。デーゲームでの打率・４８９、５本塁打、１３打点と打ちに打ちまくっている。主砲の数字はチームにも直結。今季のデーゲームは１０勝１敗１分。土曜に限ると５勝１分とまだ負けがない。

今季最多４万２６３６人が詰めかけた甲子園を熱狂させた佐藤輝。「ゴールデンウイークも４試合残ってるんで、全部勝つつもりで頑張ります」。頼れる男が自身のバットで、チームを連勝街道に導く。

◆過去の打率４割挑戦 ８９年のクロマティ（巨人）は、既にシーズン規定打席を満たした８月２０日時点で打率．４０１だった。残り試合を全休すればＮＰＢ初の４割打者誕生だったが、試合に出続けシーズン．３７８で終えた。また１７年の近藤健介（日本ハム）は２３１打席に立ち．４１３を記録。規定打席には不足しているが、打率４割以上の打者の最多打席である。