今回は、同窓会で再会した元いじめっ子に開き直られたエピソードを紹介します。「悪ノリでいじめただけだよ」と言われても…「小6の頃、クラスの男子3人からいじめられていた私。その15年後、小学校の同窓会があり、友人に誘われてしぶしぶ行くことになりました。そこで、かつて私をいじめた男子たちに再会したんです。しかもその男子たちは笑顔で普通に話しかけてきて、ものすごくモヤモヤしました。さらに、いじめの主犯格だった