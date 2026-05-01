＆リリース情報！ヴィジュアル系という系譜を成す一人として、30年以上に渡り、このシーンを牽引し続けてきたKISAKI。2026年3月に、生誕半世紀という大きな節目を迎えたKISAKIが、現在のヴィジュアルシーンの核を成すバンドのメンバーを数多くゲストに招き入れて作り上げたのが、3月10日にリリースしたメモリアルアルバム『Voice in Sadness』だった。3月15日に大阪BIGCATで開催した生誕半世紀記念祭＜BEYOND THE KINGDOM -Fest of