michi.が4月25日、東京・赤羽ReNY alphaにてソロワンマン＜THE SPELL CALLED ETERNITY＞を開催した。MASCHERAに続き、ALICE IN MENSWEARの復活とエネルギッシュな活動でファンも驚かせているmichi.。先ごろ開催されたLa’cryma Christi、ALvino、ALICE IN MENSWEARといった3組集結による東京・豊洲PITでのイベント＜KOJI Memorial & Birthday Live 2026 〜Eternal Blue〜＞を経ての本ワンマンでは、ソロ名義の新曲のみならず、