1日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は佐藤謙次（29）、鬼木錬（25）、喜入祥充（30）、甲斐孝太郎（24）、染野輝（24）、髙橋塁（26）、鍬田憲伸（26）、柏田樹（28）の8選手と2026-27シーズンの契約更新を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンのSVリーグ男子でレギュラーシーズン1位に輝いたサントリ