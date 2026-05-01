自分のことを大切に思ってくれているかどうか、ピンチになったときにハッキリすることも。今回は、地震のあとで離婚を決意した人のエピソードをご紹介します。大きな地震があり…「結婚後、義母と同居していました。夫はいつでも義母の味方。まだ新婚なのに、結婚生活は孤独なものでした……。そんなある日、わりと大きめの地震があったときのこと。夫は真っ先に義母に覆い被さって守っていました。その場に私もいたのに、私には一