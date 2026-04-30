5月1日発売のanan2494号「熱狂の現場2026」特集の表紙は、6周年イヤーを駆け抜けているSixTONESの皆さん。撮影裏のエピソードをご紹介します。毎年恒例でananの年始の特集にご登場いただいているSixTONESの皆さん。今回ご登場いただくのは、結成日である5月1日発売号。普段は水曜日発売のananですが、今号はゴールデンウィーク合併号ということもあり金曜日発売に。そんな奇跡的なタイミングでのご縁となりました。SixTONESは現在