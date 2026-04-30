2026年5月1日(金)から6月30日(火)まで、WithGreenより初夏限定のアジアンサラダ2種が登場♡梅雨や季節の変わり目で食欲が落ちやすい時期にぴったりな、刺激的で満足感のあるサラダボウルが楽しめます。全国53店舗で展開される、心も体もリフレッシュできるラインナップに注目です♪ 爽やか香るよだれ鶏サラダ たっぷりパクチーとよだれ鶏のエスニック風サラダ 価格：S 1,420円／M 1,490円／L 1,620円(税込) 「