WithGreen初夏限定♡食欲そそるアジアンサラダ2種が登場
2026年5月1日(金)から6月30日(火)まで、WithGreenより初夏限定のアジアンサラダ2種が登場♡梅雨や季節の変わり目で食欲が落ちやすい時期にぴったりな、刺激的で満足感のあるサラダボウルが楽しめます。全国53店舗で展開される、心も体もリフレッシュできるラインナップに注目です♪
爽やか香るよだれ鶏サラダ
たっぷりパクチーとよだれ鶏のエスニック風サラダ
価格：S 1,420円／M 1,490円／L 1,620円(税込)
「たっぷりパクチーとよだれ鶏のエスニック風サラダ」は、パクチーが苦手な方にもおすすめしたい一皿。
特製ねぎたれを絡めたよだれ鶏と、爽やかなライムドレッシングが絶妙にマッチします。
・トッピング：トマト、きゅうり、オニオン、パクチー、よだれ鶏
・おすすめドレッシング：ライム
・カロリー（Mサイズ・ドレッシング除く）：196kcal
軽やかな味わいながらも満足感があり、最後まで飽きずに楽しめるのが魅力です。
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満足感抜群の韓国風サラダ
ヤンニョムチキンと十五穀米の韓国風サラダ
価格：S 1,490円／M 1,560円／L 1,690円(税込)
「ヤンニョムチキンと十五穀米の韓国風サラダ」は、食べ応え重視派にぴったり。濃厚なヤンニョムチキンと、もちもち食感の十五穀米の組み合わせがクセになります。
・トッピング：十五穀米、人参、豆腐、紫キャベツ、ヤンニョムチキン
・おすすめドレッシング：ごま塩
・カロリー（Mサイズ・ドレッシング除く）：366kcal
しっかり食べたい日にも嬉しい、主食感覚で楽しめるサラダボウルです。
季節に寄り添う開発のこだわり
今回のサラダは、五月病や気温変化による不調に寄り添うために開発。食欲をそそる味わいと栄養バランスを両立しています。
よだれ鶏はタレやカット方法まで細かく調整され、ヤンニョムチキンは1年かけて味を完成させたこだわりの仕上がり。
どちらも旬野菜との組み合わせで、初夏にぴったりの一皿になっています。
初夏のご褒美にヘルシー満足♡
WithGreenの初夏限定サラダは、ヘルシーなのにしっかり満足できるのが魅力。食欲が落ちがちな時期でも、思わず食べたくなる味わいで毎日を元気にサポートしてくれます♪自分へのご褒美ランチやリフレッシュしたい日に、ぜひ取り入れてみてください♡