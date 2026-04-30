＜中日クラウンズ事前情報◇29日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞ 昨年優勝の浅地洋佑は「連覇をするために来たと言ってもいいぐらい」と今大会への強い思いを覗かせた。先週開催のアジアンツアー「シンガポールオープン」（昨年は11月開催）もディフェンディングチャンピオンとして迎えるはずだったが、メキシコからの移動というスケジュールを考慮してキャンセル。連覇への思いはすべて