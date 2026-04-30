浅地洋佑は連覇へ意欲 主戦場・LIVゴルフの行方は“楽観視”「（賞金も）ちゃんと振り込まれている」
＜中日クラウンズ 事前情報◇29日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞ 昨年優勝の浅地洋佑は「連覇をするために来たと言ってもいいぐらい」と今大会への強い思いを覗かせた。先週開催のアジアンツアー「シンガポールオープン」（昨年は11月開催）もディフェンディングチャンピオンとして迎えるはずだったが、メキシコからの移動というスケジュールを考慮してキャンセル。連覇への思いはすべて今大会にぶつける。
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今季の主戦場はLIVゴルフ。2週前の「メキシコシティ」では22位とまずまずの成績を残してきた。「ゴルフの調子は悪くないですし、自分にちょっと期待しています」。昨年のクラウンズ制覇はツアー4年ぶりの4勝目。「久しぶりの優勝がクラウンズだったことで喜びは倍増でした。この大会には特別な思いで来ている選手が多いと思う」。和合での連覇は1年間思い続けてきた目標だ。 不安材料を挙げるとすれば、LIVとのコースの違い。「最近は広いコースでばかりやってきたんでめちゃ狭く感じます（笑）」。同時に昨年に比べて長く感じているというラフからの距離感を警戒している。 一方、主戦場のLIVゴルフに関しては資金難を伝えるニュースが連日のように駆け巡っている。賞金未払いといったうわさも流れているが「ちゃんと振り込まれていますよ。入ってなかったら僕も怒ってます（笑）」。メキシコでの大会期間中には数人の選手とともにヤシン・アルルマヤン会長の話を聞く機会があったそうで、「大丈夫だから安心してくれという内容でした」。周囲の喧騒をよそに今季から参戦の浅地は現状を比較的楽観視しているようだ。 チーム戦のLIVにあって、浅地は無所属の個人参戦。「他の選手たちはチーム内でいろんな話をしているかもしれないけど、その辺りは分からないです。まあ、あることないこと書かれるのは仕方ないのかなと思ってます」。最終日に向けてはクラウンズカラーの青のウエアを準備。和合連覇を手土産に主戦場に戻るつもりだ。（文・田中宏治）
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今季の主戦場はLIVゴルフ。2週前の「メキシコシティ」では22位とまずまずの成績を残してきた。「ゴルフの調子は悪くないですし、自分にちょっと期待しています」。昨年のクラウンズ制覇はツアー4年ぶりの4勝目。「久しぶりの優勝がクラウンズだったことで喜びは倍増でした。この大会には特別な思いで来ている選手が多いと思う」。和合での連覇は1年間思い続けてきた目標だ。 不安材料を挙げるとすれば、LIVとのコースの違い。「最近は広いコースでばかりやってきたんでめちゃ狭く感じます（笑）」。同時に昨年に比べて長く感じているというラフからの距離感を警戒している。 一方、主戦場のLIVゴルフに関しては資金難を伝えるニュースが連日のように駆け巡っている。賞金未払いといったうわさも流れているが「ちゃんと振り込まれていますよ。入ってなかったら僕も怒ってます（笑）」。メキシコでの大会期間中には数人の選手とともにヤシン・アルルマヤン会長の話を聞く機会があったそうで、「大丈夫だから安心してくれという内容でした」。周囲の喧騒をよそに今季から参戦の浅地は現状を比較的楽観視しているようだ。 チーム戦のLIVにあって、浅地は無所属の個人参戦。「他の選手たちはチーム内でいろんな話をしているかもしれないけど、その辺りは分からないです。まあ、あることないこと書かれるのは仕方ないのかなと思ってます」。最終日に向けてはクラウンズカラーの青のウエアを準備。和合連覇を手土産に主戦場に戻るつもりだ。（文・田中宏治）
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