【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分 Oasser エアブラシ ミニコンプレッサーセット「AK1」（レッド） Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品に各種エアブラシが追加された。 セールでは、エアブラシワークスのエアブラシコンプレッサ&