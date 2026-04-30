才能も意欲も十分日本中から選抜された41人の高校球児のなかでも、真っ先に目に飛び込んできたのは鮮やかなクリーム色のユニフォームを着た小柄な選手の俊敏な動きだった。かつては甲子園でＰＬ学園と激闘を繰り広げ、近年は山本由伸（ドジャース）が通った宮崎の古豪・都城の高田瑛大(えいだい)だ。奈良県で行われたＵ-18日本代表の候補合宿に、岡田龍生監督（東洋大姫路）は甲子園出場経験のないこの右投げ左打ちの無名遊撃手を