「神経質な犬」の5つの共通点 1.物音や環境の変化に敏感 神経質な犬にとって、家の中や外で聞こえる音は、私たちが想像する以上に大きく、怖いものに感じられていることがあります。 例えば、インターホンの音、遠くで鳴る雷、工事の音、さらには袋がガサガサ鳴る小さな音に対しても、びくっと体を震わせたり、吠え続けたりすることがあります。 これは、聞き慣れない音を「自分を攻撃するかもしれない敵」