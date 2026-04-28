大型犬にドッグランで撮影した映像を見せたときの、予想外の反応がTikTokで注目されています。投稿したのは、ゴールデンドゥードルの明ちゃん、スタンダードプードルの雛ちゃんと暮らしている「メイヒナ」さん。投稿から23.4万回以上再生され、「かわいすぎて泣ける」といったコメントが寄せられています。 【動画：昼間、ドッグランに出かけた大型犬→撮影していた映像を見せてあげると…子供のような