大型犬にドッグランで撮影した映像を見せたときの、予想外の反応がTikTokで注目されています。投稿したのは、ゴールデンドゥードルの明ちゃん、スタンダードプードルの雛ちゃんと暮らしている「メイヒナ」さん。投稿から23.4万回以上再生され、「かわいすぎて泣ける」といったコメントが寄せられています。

【動画：昼間、ドッグランに出かけた大型犬→撮影していた映像を見せてあげると…子供のような『尊い光景』】

画面の中に自分を発見！

登場するのは、ゴールデンドゥードルの明ちゃん。とある日、飼い主さんはドッグランで撮影した映像を、明ちゃんに見せてあげることにしたんだそう。映像を見せると明ちゃんは動画の世界に引き込まれ、画面に釘付けの様子だったとか。

明ちゃんと雛ちゃんが映ると、「私が出てきた！」と言わんばかりに画面に顔を近づけていたといいます。ドッグランでの楽しい記憶が鮮明に蘇っているのか、表情は真剣そのものだったそう。

クンクン鳴きながら余韻に浸る明ちゃん

動画を見ているうちに、明ちゃんの感情が高ぶってきているようだったとか。画面に映る雛ちゃんの姿に反応するようにクンクンと鳴き始め、切ないような嬉しいような様子だったといいます。

そのうち、興奮して座っていられず立ち上がってしまう場面もあったとか！「楽しかったね」と飼い主さんに訴えかけるような仕草は、見ているこちらまで温かい気持ちにさせてくれます。

思い出は何度でも味わいたい

飼い主さんも明ちゃんの気持ちを汲み取り、「楽しかったなぁ」と声をかけて心を通わすのでした。明ちゃんは動画の最初から最後まで、終始釘付けだったといいます。

動画を見終わっても、明ちゃんは何度も「もっと見せて！」と言わんばかりに、犬パンチをしたり鼻突きをしたりして飼い主さんにアピールしたんだとか。この日のドッグランは、明ちゃんの大切な思い出として刻み込まれたのでした。

この投稿には「かわいすぎて泣ける」「天才すぎん？」「もう二度と会えない友達と思ったら一緒に住んでる犬で愛」「絶対また連れてってあげようね」といった反応が寄せられていました。

投稿者である「メイヒナ」さんのアカウントでは、明ちゃんと雛ちゃんの仲良しコンビが繰り広げる、愛くるしい日常がたくさん投稿されています。かわいい白黒コンビに癒されてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「メイヒナ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。