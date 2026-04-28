マセラティ クラシケは、2021年に設立され、モデナのマセラティ工房を拠点として、顧客およびコレクターに対し、ブランドの歴史的車両を良好な状態での維持を支援するプログラムである。現在では技術的専門性、歴史的調査、そしてモデナの職人技を融合した特別なプログラム「BOTTEGAFUORISERIE」の一部として、その役割を担っている。なかでもクラシックカー公式認定のプロセスは国際的に高い評価を得ている。これは専門委員会が各