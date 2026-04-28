リビングでワンプロをしていたシーズーさんと旦那さん。やけに静かになったなと覗いてみたら…思った以上に『本当の親子のような光景』が話題になっています。 思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの微笑ましく愛おしい光景は記事執筆時点で7.6万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：大はしゃぎしていた夫と犬→『急に静かになったな』と思い、覗いてみた結果…完全に燃