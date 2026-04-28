可愛すぎる赤ちゃんとわんこのワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で63万2000回再生を突破し、「可愛すぎwww」「なんてお利口な子」「ぬいぐるみかとw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：突然いなくなった『赤ちゃんと犬』→探していたら…あまりにも尊い『登場の仕方』】 赤ちゃんと犬を探していたら… TikTokアカウント「mrk_2082」の投稿主さんは、ポメ