BTS（防弾少年団）のジンは27日、自身のインスタグラムを通じて、ソウル・ロッテワールド内のメイプルアイランドを訪れた様子を公開した。ダンディーなチェック柄ジャケットにジーンズを合わせたジンの姿は、ファンをときめかせた。今年23周年を迎えた『メイプルストーリー』と2度目のコラボレーションを行うことになったジンは、かわいらしいメイプルアイランドのキャラクターたちにすっかり目を奪われた様子だった。ジンはピンク