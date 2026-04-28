犬が味方だと思っている人にみせる5つのサイン 犬は「この人は信頼できる！」という特別な存在に対して、さまざまなサインを見せます。犬からどのように思われているのかを知りたい人は、以下にまとめた5つのサインをチェックしてみましょう。 1.お腹を見せてくる 犬にとって急所であるお腹を目の前で見せてきたら、「この人は味方だから大丈夫」と思われているサインです。ゴロンと寝そべり、「へそ天」と言われるポ&