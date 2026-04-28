犬が味方だと思っている人にみせる5つのサイン

犬は「この人は信頼できる！」という特別な存在に対して、さまざまなサインを見せます。犬からどのように思われているのかを知りたい人は、以下にまとめた5つのサインをチェックしてみましょう。

1.お腹を見せてくる

犬にとって急所であるお腹を目の前で見せてきたら、「この人は味方だから大丈夫」と思われているサインです。ゴロンと寝そべり、「へそ天」と言われるポーズで甘えてくる犬の姿は可愛らしいですよね。

危機感のない犬のポーズに、思わず微笑んでしまう人は多いのではないでしょうか。

2.穏やかな表情で見つめてくる

犬が穏やかな表情で見つめてくるのも、味方だと思われているサインです。犬は敵対心を持つ相手の目を逸らす傾向がありますが、逆に大好きな相手にはトロンとした目でアイコンタクトを取ってくることが多いです。

お互いのんびりくつろいでいる最中に目と目が合う瞬間があれば、絶対的な信頼感を持たれているのだと受け止めてみましょう。

3.お気に入りのおもちゃを持ってくる

犬がお気に入りのおもちゃをくわえて持ってくる行動は、単に「遊んで！」というだけでなく、「自分の大切なものを共有したい」という親愛の感情が含まれています。

また、獲物を見せるような感覚で、飼い主さんをリーダーとして認めている可能性も考えられます。

4.お尻や背中を見せてくつろぐ

お腹と同じように、お尻や背中といった急所を見せたまま、犬がのんびりとくつろぐのも信頼を寄せているサインです。犬は信用できない相手に対して、背中を見せることはほとんどありません。

背中を向けられると「嫌われているのかな？」と思わず勘違いしてしまいがちですが、犬の場合はむしろ味方にしか見せないポーズなんです。

5.困ったときにチラッと顔を見る

物音がしたりおもちゃが家具の下に入ったりしたときなど、困ったときにチラッと見てくるのも味方にしか見せない姿です。「この人ならなんとかしてくれる」と頼りにしているサインなので、愛犬が困っているときは力になってあげましょう。

頼りにされる飼い主の共通点

犬から信頼されやすい人には、いくつかの共通点があります。「愛犬から今以上に頼りにされたい」と思う人は、以下のような人物像に近づけてみてください。

穏やかで一貫性がある

犬にとって安心できる人は、優しくて穏やかに接してくれる人です。感情の起伏が激しく、その日の気分でルールが変わるような予測不可能な人に対しては、犬は敬遠するでしょう。

犬は一貫したルールを持ち、いつも冷静な気持ちで接してくれる飼い主を理想としています。犬の前では雷が鳴っても、できる限り冷静さを失わずに、どっしりと構えることが大切です。

犬のペースを尊重できる

「愛犬が可愛いから」といって、構いすぎてしまうのはNGです。犬とほどよい距離感を持って、しつこくない程度に接してくれる飼い主は好かれやすい傾向があります。

愛犬のペースを尊重しながら、余計なストレスを与えないように心がけてみてください。

まとめ

犬は味方だと思っている人に対しては、普段からさり気なく愛情表現を見せています。小さなサインを見逃さないように、今以上に愛犬との時間を大切にしてみましょう。

また、「より愛犬から頼りにされたい」と思う飼い主さんは、本記事でまとめた内容を参考にしてみてください。