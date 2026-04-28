4月28日、フィギュアスケ―トの“りくりゅう”ペアこと三浦璃来と木原龍一のふたりが引退会見を行った。【写真】引退会見冒頭から涙…感極まる“りくりゅう”ペア「三浦さんが“この度は三浦璃来、木原龍一の…”と話し始めると、木原さんが感極まったのか、涙する場面から始まりました。木原さんは涙を拭い、所属する木下グループやファン、スポンサーなどに感謝を伝え、“僕自身なにか特別な力を持っているスケーターではな