去年7月からSNSを利用して香川県高松市に住む女性を言葉巧みにだまし、9月に女性から現金200万円をだまし取った疑いで大阪市に住む男が逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは、大阪市平野区加美鞍作のベトナム社会主義共和国籍で無職の男（25）です。警察の調べによりますと男は、名前のわからない人物らと共謀し、架空の投資名目で現金をだまし取ろうと考え、去年7月19日頃から9月7日までの間、高松市の女性（81）にSNSを