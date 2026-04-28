韓国では、鉄道踏切で写真を撮るなど危険な行動を取る市民たちの姿を捉えた映像が公開され、安全不感症に対する懸念が高まっている。28日、韓国鉄道公社（コーレイル、KORAIL）は公式YouTubeチャンネルに、関係者が西小門（ソソムン）・ペクビン・シンハニル・ドンジバンなど国内の主要な鉄道踏切を訪れ、点検する姿を公開した。現場では危険な場面が相次いで捉えられた。流動人口が多いソウル西大門区（ソデムング）の西小門踏切