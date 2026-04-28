インドの開発者を「リモート採用」する韓国企業が増加している。韓国企業で働きたいインドのエンジニアも多く、韓国のITスタートアップの人材ミスマッチを解決する方法になりそうだ。韓国ベンチャー企業協会によると、インドの人工知能（AI）開発者の年俸はキャリア4〜6年目で4000万ウォン、7年以上で4800万ウォンほどで韓国の半分水準だ。AIエンジニアは2700万ウォン水準だ。IT業界関係者は「同じ予算でインドでは多くの最高レベ